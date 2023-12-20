Враг увеличил количество кораблей в Черном море — причины

Корабли на дежурстве в море. Фото: росСМИ

Сегодня, 20 декабря, в Черном море утихомирился шторм и рассеялся туман, поэтому враг увеличил концентрацию кораблей. На боевом дежурстве присутствуют только патрульные корабли, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля;

в Азовском море — один корабль;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 14 судов, 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 22 судна, 7 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, российский флот начал активнее перемещать свои корабли из временно оккупированного Крыма. Пока боевые единицы хранятся в Новороссийске, однако враг готовит новую базу на территории временно оккупированной Грузии, в так называемой Абхазии.

Также мы писали, что Одесская область продолжает оставаться одной из приоритетных целей неприятеля. Пока россияне взяли определенную паузу в обстрелах юга, готовя новый массированный удар. В ближайшие дни следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Добавим, в ночь на 20 декабря российские кафиры выпустили по Украине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 18 из них.