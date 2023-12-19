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Ситуація у Чорному морі — ворог вивів флот на чергування

19 грудня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ситуація у Чорному морі — ворог вивів флот на чергування
Корабель "Василь Биков". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 19 грудня, попри погіршення погодних умов та густий туман, російський флот вийшов на чергування у Чорне море. Наразі ракетоносії знаходяться у бухтах, проте ситуація може змінитися будь-якої миті. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 17 суден, 1 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 судна, 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що така кількість кораблів на чергуванні може свідчити про втрату боєздатності флоту. Адже раніше ворог виводив десятки суден, а наразі зменшив кількість лише до патрульних катерів. 

Нагадаємо, російський флот почав активніше переміщувати свої кораблі з тимчасово окупованого Криму. Наразі бойові одиниці зберігаються у Новоросійську, однак ворог готує нову базу на території тимчасово окупованої Грузії, у так званій Абхазії.

Також ми писали, що новий морський дрон РФ "Одуванчик" може стати загрозою для цивільних суден у Чорному морі. Зокрема, під ударом можуть бути кораблі, які працюють у чорноморських зернових коридорах.

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