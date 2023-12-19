Ситуация в Черном море — враг вывел флот на дежурство

Корабль "Василий Быков". Фото: росСМИ

На утро 19 декабря, несмотря на ухудшение погодных условий и густой туман, российский флот вышел на дежурство в Черное море. В настоящее время ракетоносители находятся в бухтах, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля;

в Азовском море — один корабль;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 17 судов, 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 13 судна, 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Кроме того, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что такое количество кораблей на дежурстве может свидетельствовать о потере боеспособности флота. Раньше ведь враг выводил десятки судов, а сейчас уменьшил количество только до патрульных катеров.

Напомним, российский флот начал активнее перемещать свои корабли из временно оккупированного Крыма. Пока боевые единицы хранятся в Новороссийске, однако враг готовит новую базу на территории временно оккупированной Грузии, в так называемой Абхазии.

Также мы писали, что новый морской дрон РФ "Одуванчик" может стать угрозой для гражданских судов в Черном море. В частности, под ударом могут находиться корабли, которые работают в черноморских зерновых коридорах.