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Враг продолжает увеличивать количество кораблей в Черном море

21 декабря 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг продолжает увеличивать количество кораблей в Черном море
Корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 21 декабря в Черном море снова наблюдается ухудшение погодных условий. Несмотря на это, враг вывел флот на дежурство, однако без ракетоносителей.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля;
  • в Азовском море — один корабль;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 25 судов, 2 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 15 судов, 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Одесская область продолжает оставаться одной из приоритетных целей врага. Пока россияне взяли определенную паузу в обстрелах юга, готовя новый массированный удар. В ближайшие дни следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Также мы писали, что сегодня ночью россияне атаковали Украину "шахидами". В общем, оккупанты ударили 35 дронами, но силы ПВО уничтожили 34 из них.

Добавим, появились актуальные карты боевых действий на утро 21 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

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