Ворог взяв оперативну паузу — Гуменюк про цілі РФ на Одещині

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Одеська область продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей ворога. Наразі росіяни взяли певну паузу в обстрілах півдня, готуючи новий масований удар. Тож найближчими днями слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"На Одещині ситуація залишається не дуже спокійною і легкою, незважаючи на те, що все ж таки регіон не прифронтовий, а тиловий. Однак через специфіку, через наявність портової інфраструктури він під постійним прицілом і увагою ворога. Ті дронові атаки, які відбувалися минулого тижня, досить потужні — і за кількістю, і досить руйнівні, — промовисто підтверджують, що у пріоритеті ворога Одещина залишається", — сказала Гуменюк.

Ракетоносії зникли з Чорного моря

Крім того, речниця ОК "Південь" розповіла, що зараз море штормить, але не так критично, щоб узагалі не використовувати ракетоносії. Ймовірно ворог накопичує певний ресурс і чекає більш потрібного моменту для ракетних атак.

Нагадаємо, станом на ранок 19 грудня, попри погіршення погодних умов та густий туман, російський флот вийшов на чергування у Чорне море. Наразі ракетоносії перебувають у бухтах, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Також ми писали, що новий морський дрон РФ "Одуванчик" може стати загрозою для цивільних суден у Чорному морі. Зокрема, під ударом можуть бути кораблі, які працюють у чорноморських зернових коридорах.