Враг взял оперативную паузу — Гуменюк о целях РФ в Одесской области

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Одесская область продолжает оставаться одной из приоритетных целей врага. Пока россияне взяли определенную паузу в обстрелах юга, готовя новый массированный удар. В ближайшие дни следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"На Одесчине ситуация остается не очень спокойной и легкой, несмотря на то, что все же регион не прифронтовой, а тыловой. Однако из-за специфики, из-за наличия портовой инфраструктуры он под постоянным прицелом и вниманием врага. Те дроновые атаки, которые происходили на прошлой неделе, достаточно мощные — и по количеству, и достаточно разрушительные, — красноречиво подтверждают, что в приоритете врага Одесчина остается", — сказала Гуменюк.

Ракетоносители исчезли из Черного моря

Кроме того, спикер ОК "Юг" рассказала, что сейчас море штормит, но не так критично, чтобы вообще не использовать ракетоносители. Вероятно, враг накапливает определенный ресурс и ждет более нужного момента для ракетных атак.

Напомним, на утро 19 декабря, несмотря на ухудшение погодных условий и густой туман, российский флот вышел на дежурство в Черное море. В настоящее время ракетоносители находятся в бухтах, однако ситуация может измениться в любой момент.

Также мы писали, что новый морской дрон РФ "Одуванчик" может стать угрозой для гражданских судов в Черном море. В частности, под ударом могут оказаться корабли, работающие в черноморских зерновых коридорах.