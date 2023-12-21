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Россия не смогла наладить логистику в Черном море — Гуменюк об исчезновении ракетоносителей

21 декабря 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия не смогла наладить логистику в Черном море — Гуменюк об исчезновении ракетоносителей
Ракетоноситель "Адмирал Макаров". Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение трех недель россияне не выводили на дежурство в Черном море ракетоносители. Это может быть связано со значительными логистическими проблемами после перебазирования флота в Новороссийск.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в последнее время враг пытается обрести новую систему, чтобы обезопасить свое пребывание в Черном море. Пока они хотят восстановить полноценное дежурство ракетоносителей, однако пока тестируют это у берегов Краснодарского края.

"Они могут держать ракетоносители на дежурстве даже по несколько суток, но в последнее время не было такой активности. В определенной степени это может быть связано с тем, что они не уладили логистику с обеспечением загрузки "Калибров". Она осталась в Севастополе", — сказала военная.

Ситуация на юге

Кроме того, Гуменюк отметила, что россияне подтягивают резервы на левобережье Херсона. Враг пытается сохранять технику от ударов FPV-дронов и пытается больше атаковать живой силой.

"Наша контрбатарейная работа имеет свои результаты. За прошедшие сутки нам удалось уничтожить три "Урагана"‎, которыми РФ готовилась бить по Херсонщине. Враг пытается возобновить свои позиции, но мы продолжаем свою борьбу", — добавила пресс-секретарь "Юга".

Напомним, по состоянию на 21 декабря в Черном море снова наблюдается ухудшение погодных условий. Несмотря на это, враг вывел флот на дежурство, однако без ракетоносителей.

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