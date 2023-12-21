Россия не смогла наладить логистику в Черном море — Гуменюк об исчезновении ракетоносителей
В течение трех недель россияне не выводили на дежурство в Черном море ракетоносители. Это может быть связано со значительными логистическими проблемами после перебазирования флота в Новороссийск.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, в последнее время враг пытается обрести новую систему, чтобы обезопасить свое пребывание в Черном море. Пока они хотят восстановить полноценное дежурство ракетоносителей, однако пока тестируют это у берегов Краснодарского края.
"Они могут держать ракетоносители на дежурстве даже по несколько суток, но в последнее время не было такой активности. В определенной степени это может быть связано с тем, что они не уладили логистику с обеспечением загрузки "Калибров". Она осталась в Севастополе", — сказала военная.
Ситуация на юге
Кроме того, Гуменюк отметила, что россияне подтягивают резервы на левобережье Херсона. Враг пытается сохранять технику от ударов FPV-дронов и пытается больше атаковать живой силой.
"Наша контрбатарейная работа имеет свои результаты. За прошедшие сутки нам удалось уничтожить три "Урагана", которыми РФ готовилась бить по Херсонщине. Враг пытается возобновить свои позиции, но мы продолжаем свою борьбу", — добавила пресс-секретарь "Юга".
Напомним, по состоянию на 21 декабря в Черном море снова наблюдается ухудшение погодных условий. Несмотря на это, враг вывел флот на дежурство, однако без ракетоносителей.
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