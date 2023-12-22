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ВСУ могут взять под контроль важную дорогу в Крым, — Гуменюк

22 декабря 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ВСУ могут взять под контроль важную дорогу в Крым, — Гуменюк
Логистическая дорога оккупантов. Фото: скриншот DeepState
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вооруженные силы Украины в ближайшее время смогут взять под огневое поражение важный логистический путь россиян на юге. Речь идет о перешейке возле Армянска, соединяющем Крым с оккупированной частью Херсонской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, трасса М-17 является основным логистическим хабом россиян на юге, поэтому ее контроль практически парализует перемещение россиян и пополнение БК.

"Фактически единственная трасса, которая позволяет полноценно использовать себя для пополнения ресурсов — это М17 через Армянск, потому что все остальные включают в себя мосты и неполноценно функционируют. А М17, враг чувствует, что очень скоро может оказаться под очень мощным огневым контролем Сил обороны, и сейчас россияне не чувствуют себя там спокойно", — сказала Гуменюк.

Армянск на карте. Фото: скриншот

Крым нужно взять под контроль

По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, Украине нужно взять под тотальный контроль полуостров Крым, поскольку он является главной логистической базой оккупационных войск. В 2023 году было достаточно эффективных попыток сделать это хотя бы в воздухе.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров уверен на 100%, что Украина вернет себе Крым и все другие свои территории. Однако для этого требуется поддержка международных партнеров.

Также мы писали, что у россиян на Черном море могут быть значительные логистические проблемы после перебазирования флота в Новороссийск.

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