ВСУ могут взять под контроль важную дорогу в Крым, — Гуменюк
Вооруженные силы Украины в ближайшее время смогут взять под огневое поражение важный логистический путь россиян на юге. Речь идет о перешейке возле Армянска, соединяющем Крым с оккупированной частью Херсонской области.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, трасса М-17 является основным логистическим хабом россиян на юге, поэтому ее контроль практически парализует перемещение россиян и пополнение БК.
"Фактически единственная трасса, которая позволяет полноценно использовать себя для пополнения ресурсов — это М17 через Армянск, потому что все остальные включают в себя мосты и неполноценно функционируют. А М17, враг чувствует, что очень скоро может оказаться под очень мощным огневым контролем Сил обороны, и сейчас россияне не чувствуют себя там спокойно", — сказала Гуменюк.
Крым нужно взять под контроль
По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, Украине нужно взять под тотальный контроль полуостров Крым, поскольку он является главной логистической базой оккупационных войск. В 2023 году было достаточно эффективных попыток сделать это хотя бы в воздухе.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров уверен на 100%, что Украина вернет себе Крым и все другие свои территории. Однако для этого требуется поддержка международных партнеров.
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