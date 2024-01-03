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Турция не пустит в Черное море британские тральщики для Украины — причины

3 января 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Турция не пустит в Черное море британские тральщики для Украины — причины
Пролив Босфор. Фото: Wikipedia
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правительство Турции не позволит британским кораблям пройти через Босфор для Черного моря. Речь идет о минных тральщиках, которые северная страна передала Украине для разминирования.

Об этом сообщили в турецком Центре по борьбе с дезинформацией.

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По их информации, турецкая сторона хочет предотвратить эскалацию конфликта на Черном море. Анкара приняла такое решение до конца войны в Украине.

"Турция, соблюдая Конвенцию Монтре с 1936 года, сохраняет свою позицию на протяжении всей войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море", — отмечают в ведомстве.

Кроме того, турецкая сторона проинформировала о своем решении союзников НАТО. И подчеркнула, что проливы в военных целях закрыты для обеих стран конфликта.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Великобритания и Норвегия возглавят "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.

Также мы писали, что за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам.

На южном направлении воздушное пространство патрулируют самолеты НАТО. В настоящее время у берегов Одесской области наблюдается активность американского Boeing P-8A Poseidon.

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