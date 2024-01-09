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Пришел, чтобы пойти ко дну — Гуменюк о новом корабле РФ в Крыму

9 января 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пришел, чтобы пойти ко дну — Гуменюк о новом корабле РФ в Крыму
Десантный корабль "Иван Грен". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На днях стало известно, что россияне перекинули в Крым новый десантный корабль типа "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в Севастополе и в целом в Крыму осталось еще много логистических объектов, которые необходимы для существования морской инфраструктуры. Именно это и пробуют эвакуировать.

"Мы видим объективно, что по всей вероятности — это очередной перевозчик. Это своеобразный заменитель парома и логистического обеспечения, который должен вывезти то, что еще осталось в Крыму", — сказала военная.

Работа навигационного коридора в Черном море

Кроме того, спикер "Юга" подчеркнул, что черноморский коридор исправно функционирует, несмотря на угрозы со стороны России для гражданского судоходства. Также из-за шторма остается минная опасность.

"Штормовая погода, к сожалению, способствует тому, что мины может срывать с мест крепления. Они будут дрейфовать и создавать определенную угрозу", — добавила Гуменюк.

Напомним, по состоянию на утро 9 января в Черном море продолжает бурлить шторм, так что вражеский флот не может возобновить полноценное дежурство. На рейде присутствуют два патрульных корабля, однако они не представляют угрозы обстрелов. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

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