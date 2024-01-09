Гуменюк розповіла, чому цієї ночі не було атаки "шахедами"

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 9 січня росіяни не атакували Україну ударними дронами-камікадзе. Причинами цього могло стати погіршення погодних умов та сильний вітер, зокрема у Криму, з якого запускаються "шахеди".

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Відсутність дронової атаки — це також відгук, певним чином, і на погодні умови. За минулу бойову добу ворог авіацію не використовував, проте штурмові дії повернули на позначку 10+, і за минулий день вже нарахували 12 штурмових дій", — сказала військова.

Ворог змінює місця запуску дронів у Криму

Крім того, Гуменюк зазначила, що зараз окупанти шукають варіанти передислокації важливих обʼєктів. Зокрема, ворог намагатиметься облаштувати нові місця, з яких запускатимуться дрони. Для цього їм потрібно посилити систему захисту, яка "тріщить по швах".

Нагадаємо, станом на ранок 9 січня у Чорному морі продовжує вирувати шторм, тож ворожий флот не може відновити повноцінне чергування. Наразі на рейді присутні два патрульні кораблі, однак вони не становлять загрози обстрілів. Ракетоносії заведені до пунктів базування.

Також ми писали, що у ніч проти 8 січня ворог вчергове атакував південь України дронами-камікадзе типу Shahed. Основним напрямком удару окупанти обрали саме Одеську область та її припортову інфраструктуру.