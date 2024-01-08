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Нічна атака БпЛА була зосереджена на Одещину, — Гуменюк

8 січня 2024 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нічна атака БпЛА була зосереджена на Одещину, — Гуменюк
Проліт безпілотника. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 8 січня ворог вчергове атакував південь України дронами-камікадзе типу Shahed. Основним напрямком удару окупанти обрали саме Одеську область та її припортову інфраструктуру. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Заходили вони з акваторії Чорного моря і максимально були зосереджені саме на Одещині. Влучань не було, уламки збитого дрона впали на відкритій місцевості", — сказала Гуменюк. 

Водночас інформаційні канали РФ вже відзвітували про нібито влучання в один з пунктів управління. Такими заявами вони намагаються компенсувати свою  невдачу у Криму.

Що відомо про нічну атаку

Нагадаємо, цієї ночі Сили оборони півдня складом своїх підрозділів ППО збили всі вісім ворожих дронів типу Shahed-131/136. Сім на Одещині та один — на Миколаївщині.

Також ми писали, що 8 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет.

Додамо, через значне погіршення погодних умов ворог був вимушений передислокувати більшість флоту у пункти базування. Однак на чергуванні залишився патрульний корабель, який чатує біля берегів тимчасово окупованого Криму. 

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