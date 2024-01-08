Ночная атака БпЛА была сосредоточена на Одесчине, — Гуменюк

Пролет беспилотника. Фото: Укринформ

В ночь на 8 января враг в очередной раз атаковал юг Украины дронами-камикадзе типа Shahed. Основным направлением удара оккупанты выбрали именно Одесскую область и ее припортовую инфраструктуру.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Заходили они с акватории Черного моря и максимально были сосредоточены именно на Одесчине. Попаданий не было, обломки сбитого дрона упали на открытой местности", — сказала Гуменюк.

В то же время информационные каналы РФ уже отчитались о якобы попадании в один из пунктов управления. Такими заявлениями они пытаются компенсировать свою неудачу в Крыму.

Что известно о ночной атаке

Напомним, этой ночью Силы обороны юга составом своих подразделений ПВО сбили все восемь вражеских дронов типа Shahed-131/136. Семь в Одесской области и один — в Николаевской области.

Также мы писали, что 8 января российские кафиры нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет.

Добавим, из-за значительного ухудшения погодных условий враг был вынужден передислоцировать большинство флота в пункты базирования. Однако на дежурстве остался патрульный корабль, подстерегающий у берегов временно оккупированного Крыма.