У ЗСУ розповіли, скільки ворожих дронів знищили на півдні цієї ночі

Дрон типу Shahed-131/136. Фото: з відкритих джерел

Цієї ночі Сили оборони півдня складом своїх підрозділів ППО збили всі вісім ворожих дронів типу Shahed-131/136. Сім на Одещині та один — на Миколаївщині.

Про це повідомили в ОК "Південь".

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У відомстві розповіли, що сьогодні вночі окупанти спрямували вісім "шахедів" з акваторії Чорного моря по Одещині і Миколаївщині.

"Сім безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання різнорідних сил ВМС та МВГ інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще один — на Миколаївщині", — йдеться у повідомленні.

Водночас уламки одного зі збитих БпЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши пожежу. Вогонь було оперативно приборкано. Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти запустили по Україні ракети різного типу.

Також відомо, що загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

Крім того, внаслідок ранкової атаки Запоріжжя сьогодні зранку постраждали дві людини. Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони.