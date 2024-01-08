В ВСУ рассказали, сколько вражеских дронов уничтожили на юге этой ночью

Дрон типа "Shahed-131/136". Фото: из открытых источников

Этой ночью Силы обороны юга составом своих подразделений ПВО сбили все восемь вражеских дронов типа "Shahed-131/136". Семь в Одесской области и один — в Николаевской.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

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В ведомстве рассказали, что сегодня ночью оккупанты направили восемь "шахедов" из акватории Черного моря по Одесской и Николаевской областях.

"Семь беспилотников защитники неба из состава воздушного командования "Юг", группировки разнородных сил ВМС и МВГ других составляющих Сил обороны уничтожили именно в Одесской области, еще один — в Николаевской области", — говорится в сообщении.

В то же время обломки одного из сбитых БпЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно ликвидирован. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты запустили по Украине ракеты разного типа.

Также известно, что захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.

Кроме того, в результате утренней атаки Запорожья сегодня утром пострадали два человека. Пока известно о попадании ракет в жилые районы.