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В ВСУ рассказали, сколько вражеских дронов уничтожили на юге этой ночью

8 января 2024 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВСУ рассказали, сколько вражеских дронов уничтожили на юге этой ночью
Дрон типа "Shahed-131/136". Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью Силы обороны юга составом своих подразделений ПВО сбили все восемь вражеских дронов типа "Shahed-131/136". Семь в Одесской области и один — в Николаевской.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

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В ведомстве рассказали, что сегодня ночью оккупанты направили восемь "шахедов" из акватории Черного моря по Одесской и Николаевской областях.

"Семь беспилотников защитники неба из состава воздушного командования "Юг", группировки разнородных сил ВМС и МВГ других составляющих Сил обороны уничтожили именно в Одесской области, еще один — в Николаевской области", — говорится в сообщении.

В то же время обломки одного из сбитых БпЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно ликвидирован. Разрушений и пострадавших нет.

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Напомним, сегодня утром российские оккупанты запустили по Украине ракеты разного типа.

Также известно, что захватчики ударили по промышленным объектам Харькова. На эту минуту известно об одной пострадавшей.

Кроме того, в результате утренней атаки Запорожья сегодня утром пострадали два человека. Пока известно о попадании ракет в жилые районы.

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