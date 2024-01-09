Гуменюк рассказала, почему этой ночью не было атаки "шахедами"

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 9 января россияне не атаковали Украину ударными дронами-камикадзе. Причинами этого могли стать ухудшение погодных условий и сильный ветер, в частности в Крыму, с которого запускаются "шахеды".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Отсутствие дроновой атаки — это также отклик, определенным образом, и на погодные условия. За минувшие боевые сутки враг авиацию не использовал, однако штурмовые действия вернули на отметку 10+, и за прошедший день уже насчитали 12 штурмовых действий", — сказала военная.

Враг меняет места запуска дронов в Крыму

Кроме того, Гуменюк отметила, что сейчас оккупанты ищут варианты передислокации важных объектов. В частности, враг постарается обустроить новые места, из которых будут запускаться дроны. Для этого им нужно усилить систему защиты, которая "трещит по швам".

Напомним, по состоянию на утро 9 января в Черном море продолжает бурлить шторм, так что вражеский флот не может возобновить полноценное дежурство. На рейде присутствуют два патрульных корабля, однако они не представляют угрозы обстрелов. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Также мы писали, что в ночь на 8 января враг в очередной раз атаковал юг Украины дронами-камикадзе типа Shahed. Основным направлением удара оккупанты выбрали именно Одесскую область и ее припортовую инфраструктуру.