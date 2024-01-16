В Крыму все меньше становится кораблей ЧФ РФ — причины

Спутниковые фотографии в Крыму. Фото: OSINT-исследователь MT Anderson

После результативных атак Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму россияне начали переводить боеспособные части флота в Новороссийск и оккупированную Грузию. Пока на полуострове не осталось ни одного носителя "Калибров".

Об этом сообщает OSINT-исследователь MT Anderson.

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По его словам, последние ракетоносители переместили из Крыма на прошлой неделе. Сейчас в бухтах остались только малые корабли для патрулирования и логистики.

Какие корабли РФ остались в Крыму

один сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник";

один ВДК проекта 775;

два базовых тральщика проекта 12700 "Александрит"

один МПК проекта 1124;

один разведкорабль "Иван Хурс".

Кроме того, на ремонте в сухом доке Севастополя остается корабль "Ростов-на-Дону", а возле него стоят подбитые "Минск" и "Константин Ольшанский".

Напомним, россияне опрокинули в Крым новый десантный корабль типа "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.