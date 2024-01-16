В Крыму все меньше становится кораблей ЧФ РФ — причины
После результативных атак Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму россияне начали переводить боеспособные части флота в Новороссийск и оккупированную Грузию. Пока на полуострове не осталось ни одного носителя "Калибров".
Об этом сообщает OSINT-исследователь MT Anderson.
По его словам, последние ракетоносители переместили из Крыма на прошлой неделе. Сейчас в бухтах остались только малые корабли для патрулирования и логистики.
Какие корабли РФ остались в Крыму
- один сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник";
- один ВДК проекта 775;
- два базовых тральщика проекта 12700 "Александрит"
- один МПК проекта 1124;
- один разведкорабль "Иван Хурс".
Кроме того, на ремонте в сухом доке Севастополя остается корабль "Ростов-на-Дону", а возле него стоят подбитые "Минск" и "Константин Ольшанский".
Напомним, россияне опрокинули в Крым новый десантный корабль типа "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.
Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.
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