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В Крыму все меньше становится кораблей ЧФ РФ — причины

16 января 2024 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Крыму все меньше становится кораблей ЧФ РФ — причины
Спутниковые фотографии в Крыму. Фото: OSINT-исследователь MT Anderson
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После результативных атак Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму россияне начали переводить боеспособные части флота в Новороссийск и оккупированную Грузию. Пока на полуострове не осталось ни одного носителя "Калибров".

Об этом сообщает OSINT-исследователь MT Anderson.

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По его словам, последние ракетоносители переместили из Крыма на прошлой неделе. Сейчас в бухтах остались только малые корабли для патрулирования и логистики.

Какие корабли РФ остались в Крыму

  • один сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник";
  • один ВДК проекта 775;
  • два базовых тральщика проекта 12700 "Александрит"
  • один МПК проекта 1124;
  • один разведкорабль "Иван Хурс".

Кроме того, на ремонте в сухом доке Севастополя остается корабль "Ростов-на-Дону", а возле него стоят подбитые "Минск" и "Константин Ольшанский".

Напомним, россияне опрокинули в Крым новый десантный корабль типа "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

Одесса
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корабль
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