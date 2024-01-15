РФ готує десантників для висадки в українському тилу

Тренування з висадки десанту. Фото: росЗМІ

Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, будь-які підготовки десантних військ можуть бути лише для відволікання від основних напрямків бойових зіткнень.

"Ми спостерігали незвичну активність великих десантних кораблів у Чорному морі і дійсно вони були виведені в акваторію для проведення бойових злагоджень. Однак ці кораблі давно не використовувалися для військових цілей", — сказала військова.

Десантні кораблі забезпечують логістику

Крім того, Гуменюк наголосила, що ВДК у Росії зараз працюють саме на логістику у Криму.

"Ми можемо сказати, що це також є елементом гібридної війни, коли будь-яку дію РФ треба розбирати детально", — додала речниця "Півдня".

Нагадаємо, станом на ранок 15 січня у Чорному морі стих шторм і ворог поновив чергування кораблів. Наразі на бойовому чергуванні присутні носії "Калібрів", тож загроза обстрілів висока.

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.