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РФ готує десантників для висадки в українському тилу

15 січня 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ готує десантників для висадки в українському тилу
Тренування з висадки десанту. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, будь-які підготовки десантних військ можуть бути лише для відволікання від основних напрямків бойових зіткнень.

"Ми спостерігали незвичну активність великих десантних кораблів у Чорному морі і дійсно вони були виведені в акваторію для проведення бойових злагоджень. Однак ці кораблі давно не використовувалися для військових цілей", — сказала військова. 

Десантні кораблі забезпечують логістику

Крім того, Гуменюк наголосила, що ВДК у Росії зараз працюють саме на логістику у Криму. 

"Ми можемо сказати, що це також є елементом гібридної війни, коли будь-яку дію РФ треба розбирати детально", — додала речниця "Півдня". 

Нагадаємо, станом на ранок 15 січня у Чорному морі стих шторм і ворог поновив чергування кораблів. Наразі на бойовому чергуванні присутні носії "Калібрів", тож загроза обстрілів висока. 

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ. 

Одеса
російські війська
Крим
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
десант

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