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РФ готовит десантников для высадки в украинском тылу

15 января 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ готовит десантников для высадки в украинском тылу
Тренировка по высадке десанта. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, скорее всего, на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, любые подготовки десантных войск могут быть только для отвлечения от основных направлений боевых столкновений.

"Мы наблюдали необычную активность больших десантных кораблей в Черном море и действительно они были выведены в акваторию для проведения боевых согласований. Однако эти корабли давно не использовались для военных целей", — сказала военная.

Десантные корабли обеспечивают логистику

Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что ВДК в России сейчас работает именно на логистику в Крыму.

"Мы можем сказать, что это также является элементом гибридной войны, когда любое действие РФ нужно разбирать подробно", — добавила спикер "Юга".

Напомним, по состоянию на утро 15 января в Черном море стих шторм и враг возобновил дежурство кораблей. На боевом дежурстве присутствуют носители "Калибров", поэтому угроза обстрелов высока.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

Одесса
российские войска
Крым
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
десант

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