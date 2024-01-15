РФ готовит десантников для высадки в украинском тылу
Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, скорее всего, на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, любые подготовки десантных войск могут быть только для отвлечения от основных направлений боевых столкновений.
"Мы наблюдали необычную активность больших десантных кораблей в Черном море и действительно они были выведены в акваторию для проведения боевых согласований. Однако эти корабли давно не использовались для военных целей", — сказала военная.
Десантные корабли обеспечивают логистику
Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что ВДК в России сейчас работает именно на логистику в Крыму.
"Мы можем сказать, что это также является элементом гибридной войны, когда любое действие РФ нужно разбирать подробно", — добавила спикер "Юга".
Напомним, по состоянию на утро 15 января в Черном море стих шторм и враг возобновил дежурство кораблей. На боевом дежурстве присутствуют носители "Калибров", поэтому угроза обстрелов высока.
Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.
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