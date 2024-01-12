Північна частина Чорного моря знаходиться під контролем ЗСУ, — Буданов

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

Про це в інтервʼю французькому видавництву Le Monde розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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За його словами, РФ частину боєздатного флоту, яка в них залишилася, перемістила у Новоросійськ та окуповану Грузію.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії",— сказав головний розвідник країни.

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Крім того, очільник ГУР зазначив, що такі результати змогли зробити прохід цивільних суден до портів більш безпечним.

"Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики", — додав Буданов.

Нагадаємо, станом на ранок 12 січня у Чорному морі продовжує вирувати негода. Через це РФ не може відновити повноцінне чергування кораблів, на рейді залишилися лише патрульні катери

Також ми писали, що 11 січня, Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.