Росія вивела у Чорне море чотири кораблі — яка загроза

Корабель у Чорному морі. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 12 січня у Чорному морі продовжує вирувати негода. Через це РФ не може відновити повноцінне чергування кораблів, на рейді залишилися лише патрульні катери.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 2 кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 2 кораблі, серед яких 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 11 суден, 4 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, кораблі для розмінування Чорного моря наразі знаходяться у Великій Британії. Україна станом на початок січня не робила запит Туреччині на прохід тральників протокою Босфор.

Також ми писали, що 11 січня, Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.

Додамо, станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник.