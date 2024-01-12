Россия вывела в Черное море четыре корабля — какая угроза

Корабль в Черном море. Фото: росСМИ

По состоянию на утро 12 января в Черном море продолжает бурлить непогода. Поэтому РФ не может восстановить полноценное дежурство кораблей, на рейде остались лишь патрульные катера.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 2 корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, среди которых 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 11 судов, 4 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 15 судов, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, корабли для разминирования Черного моря находятся в Великобритании. Украина по состоянию на начало января не запросила Турцию на проход тральщиков по проливу Босфор.

Также мы писали, что 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Добавим, по состоянию на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.