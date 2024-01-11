Україна не робила запит до Туреччини на прохід мінних тральників у Чорне море

Командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа. Фото: АрміяInform

Кораблі для розмінування Чорного моря наразі знаходяться у Великій Британії. Україна станом на початок січня не робила запит Туреччині на прохід тральників протокою Босфор.

Про це повідомив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.

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За його словами, обидва кораблі "Черкаси" та "Чернігів" знаходяться в акваторії Великої Британії.

"Це два кораблі, які були передані нам на початку 2023 року. Вони уже є в складі ВМС, хоча зараз знаходяться у Великій Британії. Там наші екіпажі проходять підготовку за стандартами НАТО, і я думаю, що по її завершенні ці наші кораблі будуть повністю сумісні з країнами НАТО щодо протимінних дій", — зазначив віцеадмірал.

Чому відмовила Туреччина

Крім того, Неїжпапа додав, що Туреччина відмовилася пропускати саме ці тральники, а не ті, які мають супроводжувати цивільні судна у зернових коридорах.

"Але ми не подавали замовлення на прохід турецьких проток цими кораблями, тому що ми розуміємо, що за конвенцією Монтре це заборонено. Інакше те ж саме може зробити Російська Федерація і збільшити кількість, наприклад, носіїв ракет чи десантних кораблів. Ми розуміємо це, і тому не намагалися це робити", — наголосив Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.

Також ми писали, що до початку повномасштабного вторгнення ворог створив повноцінне угруповання десантних сил, зібравши кораблі з усіх флотів. Також росіяни набули спроможності десантувати повноцінну бригаду морської піхоти одночасно на декількох напрямках.