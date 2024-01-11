Україна не робила запит до Туреччини на прохід мінних тральників у Чорне море
Кораблі для розмінування Чорного моря наразі знаходяться у Великій Британії. Україна станом на початок січня не робила запит Туреччині на прохід тральників протокою Босфор.
Про це повідомив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.
За його словами, обидва кораблі "Черкаси" та "Чернігів" знаходяться в акваторії Великої Британії.
"Це два кораблі, які були передані нам на початку 2023 року. Вони уже є в складі ВМС, хоча зараз знаходяться у Великій Британії. Там наші екіпажі проходять підготовку за стандартами НАТО, і я думаю, що по її завершенні ці наші кораблі будуть повністю сумісні з країнами НАТО щодо протимінних дій", — зазначив віцеадмірал.
Чому відмовила Туреччина
Крім того, Неїжпапа додав, що Туреччина відмовилася пропускати саме ці тральники, а не ті, які мають супроводжувати цивільні судна у зернових коридорах.
"Але ми не подавали замовлення на прохід турецьких проток цими кораблями, тому що ми розуміємо, що за конвенцією Монтре це заборонено. Інакше те ж саме може зробити Російська Федерація і збільшити кількість, наприклад, носіїв ракет чи десантних кораблів. Ми розуміємо це, і тому не намагалися це робити", — наголосив Олексій Неїжпапа.
Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.
Також ми писали, що до початку повномасштабного вторгнення ворог створив повноцінне угруповання десантних сил, зібравши кораблі з усіх флотів. Також росіяни набули спроможності десантувати повноцінну бригаду морської піхоти одночасно на декількох напрямках.
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