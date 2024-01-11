Украина не делала Турции запрос на проход минных тральщиков в Черное море

Командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа. Фото: АрмияInform

Корабли для разминирования Черного моря находятся в Великобритании. Украина по состоянию на начало января не запросила Турцию на проход тральщиков по проливу Босфор.

Об этом сообщил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

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По его словам, оба корабля "Черкассы" и "Чернигов" находятся в акватории Великобритании.

"Это два корабля, которые были переданы нам в начале 2023 года. Они уже в составе ВМС, хотя сейчас находятся в Великобритании. Там наши экипажи проходят подготовку по стандартам НАТО, и я думаю, что по ее завершении эти наши корабли будут полностью совместимы со странами НАТО относительно противоминных действий", — отметил вице-адмирал.

Почему отказала Турция

Кроме того, Неижпапа добавил, что Турция отказалась пропускать именно эти тральщики, а не те, которые должны сопровождать гражданские суда в зерновых коридорах.

"Но мы не подавали заказ на проход турецких проливов этими кораблями, потому что мы понимаем, что по конвенции Монтре это запрещено. Иначе то же самое может сделать Российская Федерация и увеличить количество, например, носителей ракет или десантных кораблей. Мы понимаем это, и потому не пытались это делать", — подчеркнул Алексей Неижпапа.

Напомним, сегодня, 11 января, Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Также мы писали, что к началу полномасштабного вторжения враг создал полноценную группировку десантных сил, собрав корабли из всех флотов. Также россияне получили способность десантировать полноценную бригаду морской пехоты одновременно на нескольких направлениях.