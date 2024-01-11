Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Переважна більшість вантажів - це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні. А що стосується його роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до свого повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 мільйонів тонн вантажів", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Крім того, військовий додав, що сказати, що "зернова угода" — це альтернатива українському коридору, не варто, адже кількість вантажів говорить сама за себе.

Безпекова ситуація на Чорному морі

Водночас речник ВМС наголошує, що певний ризик для цивільних суден у Чорному морі залишається через російські міни. Наразі Україна проводить розмінування у межах своїх можливостей.

"Таких потужностей, щоб провести повномасштабну операцію наразі у Чорному морі, ми не маємо", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів.

Також ми писали, що в Україні нині працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети "Нептун", яка змогла потопити російський крейсер "Москва". Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловості.