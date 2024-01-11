Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Експорт зерна з портів вийшов на довоєнні потужності, — Плетенчук arrow

Експорт зерна з портів вийшов на довоєнні потужності, — Плетенчук

11 січня 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Експорт зерна з портів вийшов на довоєнні потужності, — Плетенчук
Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник. 

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Переважна більшість вантажів - це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні. А що стосується його роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до свого повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 мільйонів тонн вантажів", —  зазначив речник ВМС ЗСУ.

Крім того, військовий додав, що сказати, що "зернова угода" — це альтернатива українському коридору, не варто, адже кількість вантажів говорить сама за себе.

Безпекова ситуація на Чорному морі 

Водночас речник ВМС наголошує, що певний ризик для цивільних суден у Чорному морі залишається через російські міни. Наразі Україна проводить розмінування у межах своїх можливостей.

"Таких потужностей, щоб провести повномасштабну операцію наразі у Чорному морі, ми не маємо", — додав Плетенчук. 

Нагадаємо, росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів.  

Також ми писали, що в Україні нині працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети "Нептун", яка змогла потопити російський крейсер "Москва". Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловості.

Одеса
ЗСУ
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі