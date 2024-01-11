Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Экспорт зерна из портов вышел на довоенные мощности, — Плетенчук arrow

Экспорт зерна из портов вышел на довоенные мощности, — Плетенчук

11 января 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экспорт зерна из портов вышел на довоенные мощности, — Плетенчук
Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на начало 2024 порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Подавляющее большинство грузов – это зерно, которого так не хватает на так называемом глобальном Юге. А что касается его работы, то он фактически вышел на свои мощности до своего полномасштабного вторжения. Мы уже пересекли границу в 500 судов и более 10 миллионов тонн грузов", — отметил спикер ВМС ВСУ.

Кроме того, военный добавил, что сказать, что "зерновое соглашение" — альтернатива украинскому коридору, не стоит, ведь количество грузов говорит само за себя.

Безопасная ситуация на Черном море

В то же время представитель ВМС отмечает, что определенный риск для гражданских судов в Черном море остается из-за российских мин. Украина проводит разминирование в пределах своих возможностей.

"Таких мощностей, чтобы провести полномасштабную операцию в Черном море, у нас нет", — добавил Плетенчук.

Напомним, россияне после прекращения зерновой сделки активнее стали атаковать припортовую инфраструктуру Украины. Только за последние полгода оккупанты уготовили по зерновым терминалам и логистике более сотни раз.

Также мы писали, что в Украине сейчас работают над модификацией противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", смогшей потопить российский крейсер "Москва". Минобороны сотрудничает по этому вопросу с Министерством стратегических отраслей промышленности.

Одесса
ВСУ
ВМС
Черное море
корабль
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме