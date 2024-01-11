Экспорт зерна из портов вышел на довоенные мощности, — Плетенчук

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на начало 2024 порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Подавляющее большинство грузов – это зерно, которого так не хватает на так называемом глобальном Юге. А что касается его работы, то он фактически вышел на свои мощности до своего полномасштабного вторжения. Мы уже пересекли границу в 500 судов и более 10 миллионов тонн грузов", — отметил спикер ВМС ВСУ.

Кроме того, военный добавил, что сказать, что "зерновое соглашение" — альтернатива украинскому коридору, не стоит, ведь количество грузов говорит само за себя.

Безопасная ситуация на Черном море

В то же время представитель ВМС отмечает, что определенный риск для гражданских судов в Черном море остается из-за российских мин. Украина проводит разминирование в пределах своих возможностей.

"Таких мощностей, чтобы провести полномасштабную операцию в Черном море, у нас нет", — добавил Плетенчук.

Напомним, россияне после прекращения зерновой сделки активнее стали атаковать припортовую инфраструктуру Украины. Только за последние полгода оккупанты уготовили по зерновым терминалам и логистике более сотни раз.

Также мы писали, что в Украине сейчас работают над модификацией противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", смогшей потопить российский крейсер "Москва". Минобороны сотрудничает по этому вопросу с Министерством стратегических отраслей промышленности.