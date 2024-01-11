У Середземному морі зменшилася кількість ракетоносіїв РФ

Військові кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Станом на 11 січня у Чорному морі дещо стих шторм, однак окупанти не поспішають відновлювати повноцінне чергування флоту. Наразі на рейді залишаються три кораблі, два з яких — патрульні та тримаються вони біля берегів Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 3 кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 2 кораблі, серед яких 1 ракетоносії з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 12 суден, 5 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 14 суден, 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів про перший успіх застосування крилатої ракети "Нептун". За його словами, це сталося не під час удару по крейсеру "Москва".

Також ми писали, в Україні нині працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети "Нептун", яка змогла потопити російський крейсер "Москва". Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловості.