У Середземному морі зменшилася кількість ракетоносіїв РФ
Станом на 11 січня у Чорному морі дещо стих шторм, однак окупанти не поспішають відновлювати повноцінне чергування флоту. Наразі на рейді залишаються три кораблі, два з яких — патрульні та тримаються вони біля берегів Криму.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі перебувають 3 кораблі;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі — 2 кораблі, серед яких 1 ракетоносії з 8 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 12 суден, 5 прямувало з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 14 суден, 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів про перший успіх застосування крилатої ракети "Нептун". За його словами, це сталося не під час удару по крейсеру "Москва".
Також ми писали, в Україні нині працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети "Нептун", яка змогла потопити російський крейсер "Москва". Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловості.
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