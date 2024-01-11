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У Середземному морі зменшилася кількість ракетоносіїв РФ

11 січня 2024 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Середземному морі зменшилася кількість ракетоносіїв РФ
Військові кораблі у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 11 січня у Чорному морі дещо стих шторм, однак окупанти не поспішають відновлювати повноцінне чергування флоту. Наразі на рейді залишаються три кораблі, два з яких — патрульні та тримаються вони біля берегів Криму. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі перебувають 3 кораблі;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 2 кораблі, серед яких 1 ракетоносії з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 12 суден, 5 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 14 суден, 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів про перший успіх застосування крилатої ракети "Нептун". За його словами, це сталося не під час удару по крейсеру "Москва".

Також ми писали, в Україні нині працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети "Нептун", яка змогла потопити російський крейсер "Москва". Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловості.

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