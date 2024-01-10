З Босфору не зайшло жодного судна в інтересах РФ — скільки кораблів у Чорному морі

Військові кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 10 січня у Чорному морі продовжує вирувати шторм. Наразі більшість кораблів РФ заведені у пункти базування, на чергуванні залишаються патрульні катери. Ракетоносіїв на рейді немає.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 2 кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 6 суден, жодне не прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 2 суден, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, днями стало відомо, що росіяни перекинули у Крим новий десантний корабель типу "Іван Грен". У ВМС зазначають, що за його допомогою ворог намагається вивезти боєздатні частини ЧФ РФ до Новоросійська.

Також ми писали, що на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси.

Додамо, вже цього року в складі ВМС України можна буде побачити перший корвет від Туреччини. Наразі екіпаж проходить навчання, втім, місцеперебування і застосування будуть тримати у таємниці.