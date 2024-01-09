Ще один банк долучився до страхування суден у Чорному морі — який саме

Судна у Чорному морі. Фото: УНІАН

На початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси.

Про це повідомляє Європейський страховий альянс.

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За їхньою інформацією, вже два українські банки випустили акредитиви на 10 млн доларів кожен на користь пулу з 14 британських страхових компаній. Йдеться про "Укрексімбанк" та "Укргазбанк", які долучилися за заявкою Експортно-кредитного агентства.

"Запропонований механізм використання акредитивів знижує вартість ризиків для британських страховиків, що дозволяє знизити ціни на поліси для судновласників. Таким чином це робить морський шлях доступнішим для широкого кола експортерів", — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, У 2023 році вантажообіг через порти Дунаю став рекордним та склав понад 29 мільйонів тонн. Це повʼязано з тимчасовим припиненням експорту з портів Великої Одеси.

Також ми писали, що станом на ранок 9 січня у Чорному морі продовжує вирувати шторм, тож ворожий флот не може відновити повноцінне чергування. Наразі на рейді присутні два патрульні кораблі, однак вони не становлять загрози обстрілів. Ракетоносії заведені до пунктів базування.