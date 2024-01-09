Дунайські порти у 2023 році побили рекорд з вантажообігу — АМПУ

Порт на Дунаї. Фото: GMK Center

У 2023 році вантажообіг через порти Дунаю став рекордним та склав понад 29 мільйонів тонн. Це повʼязано з тимчасовим припиненням експорту з портів Великої Одеси.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

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За словами голови підприємства, у цьому році АМПУ планує ще збільшити вантажообіг через Дунай.

"В умовах нестабільної безпекової ситуації в Чорному морі Дунайські порти лишилися одним з найбільш надійних експортних шляхів. Саме тому велика частка зусиль була спрямована на оптимізацію роботи цих портів", — сказав Юрій Литвин.

Модернізація Дунайського кластеру

Крім того, очільник підприємства зазначив, що на Дунайському кластері також вдвічі збільшилася кількість суднозаходів — з 8 944 до 13 045. Також минулого року вдалося запустити 23 точки перевалки, зокрема у Рені та Ізмаїлі.

Що планують на 2024 рік

Підтримку паспортних глибин морських портів України.

Цифровізацію процесів у портах Дунаю, об’єднання їх в одну спільну диспетчерську систему з портами Великої Одеси.

Технічне забезпечення лоцманів та оновлення систем моніторингу руху суден.

Виконання ремонтів автошляхів та залізничних колій;

Міжнародне співробітництво в рамках RDNA 3.

Розвиток українського морського коридору, розширення номенклатури вантажів що обробляються у портах.

Нагадаємо, до портів Великої Одеси прямує понад 14 тисяч вагонів із зерном. Наразі відомо, що цей показник збільшився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем.

Додамо, з 1 січня Укрзалізниця проіндексувала ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.