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Дунайські порти у 2023 році побили рекорд з вантажообігу — АМПУ

9 січня 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Дунайські порти у 2023 році побили рекорд з вантажообігу — АМПУ
Порт на Дунаї. Фото: GMK Center
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У 2023 році вантажообіг через порти Дунаю став рекордним та склав понад 29 мільйонів тонн. Це повʼязано з тимчасовим припиненням експорту з портів Великої Одеси. 

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України. 

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За словами голови підприємства, у цьому році АМПУ планує ще збільшити вантажообіг через Дунай. 

"В умовах нестабільної безпекової ситуації в Чорному морі Дунайські порти лишилися одним з найбільш надійних експортних шляхів. Саме тому велика частка зусиль була спрямована на оптимізацію роботи цих портів", — сказав Юрій Литвин. 

Модернізація Дунайського кластеру

Крім того, очільник підприємства зазначив, що на Дунайському кластері також вдвічі збільшилася кількість суднозаходів —  з 8 944 до 13 045. Також минулого року вдалося запустити 23 точки перевалки, зокрема у Рені та Ізмаїлі. 

Що планують на 2024 рік

  • Підтримку паспортних глибин морських портів України.
  • Цифровізацію процесів у портах Дунаю, об’єднання їх в одну спільну диспетчерську систему з портами Великої Одеси.
  • Технічне забезпечення лоцманів та оновлення систем моніторингу руху суден.
  • Виконання ремонтів автошляхів та залізничних колій;
  • Міжнародне співробітництво в рамках RDNA 3.
  • Розвиток українського морського коридору, розширення номенклатури вантажів що обробляються у портах.

Нагадаємо, до портів Великої Одеси прямує понад 14 тисяч вагонів із зерном. Наразі відомо, що цей показник збільшився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем.

Додамо, з 1 січня Укрзалізниця проіндексувала ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.

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