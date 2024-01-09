Дунайские порты в 2023 году побили рекорд по грузообороту — АМПУ

Порт на Дунае. Фото: GMK Center

В 2023 году грузооборот через порты Дуная стал рекордным и составил более 29 миллионов тонн. Это связано с временным прекращением экспорта из портов Большой Одессы.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

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По словам главы предприятия, в этом году АМПУ планирует еще увеличить грузооборот через Дунай.

"В условиях нестабильной ситуации безопасности в Черном море Дунайские порты остались одним из самых надежных экспортных путей. Именно поэтому большая доля усилий была направлена на оптимизацию работы этих портов", — сказал Юрий Литвин.

Модернизация Дунайского кластера

Кроме того, руководитель предприятия отметил, что на Дунайском кластере также вдвое увеличилось количество судов — с 8 944 до 13 045. Также в прошлом году удалось запустить 23 точки перевалки, в том числе в Рени и Измаиле.

Что планируют на 2024 год

Поддержку паспортных глубин морских портов Украины.

Цифровизацию процессов в портах Дуная, объединение их в одну общую диспетчерскую систему с портами Большой Одессы.

Техническое обеспечение лоцманов и обновление систем мониторинга движения судов.

Выполнение ремонтов автодорог и железнодорожных путей.

международное сотрудничество в рамках RDNA 3.

Развитие украинского морского коридора, расширение номенклатуры обрабатываемых грузов в портах.

Напомним, в порты Большой Одессы направляется более 14 тысяч вагонов с зерном. Пока известно, что этот показатель увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей.

Добавим, с 1 января Укрзализныця проиндексировала цены на ряд услуг, связанных с перевозкой груза. В частности, речь идет о предоставлении пустых вагонов под погрузку на станциях Рени, Джурджулешты и Галац.