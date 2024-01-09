Еще один банк приобщился к страхованию судов в Черном море — какой именно

Суда в Черном море. Фото: УНИАН

В начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Сейчас известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Об этом сообщает Европейский страховой альянс.

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По их информации, уже два украинских банка выпустили аккредитивы на 10 млн долларов каждый в пользу пула из 14 британских страховых компаний. Речь идет об Укрэксимбанке и Укргазбанке, которые присоединились по заявке Экспортно-кредитного агентства.

"Предложенный механизм использования аккредитивов снижает стоимость рисков для британских страховщиков, что позволяет снизить цены на полисы для судовладельцев. Таким образом, это делает морской путь более доступным для широкого круга экспортеров", — отмечают в ведомстве.

Напомним, в 2023 году грузооборот через порты Дуная стал рекордным и составил более 29 миллионов тонн. Это связано с временным прекращением экспорта из портов Большой Одессы.

Также мы писали, что на утро 9 января в Черном море продолжает бурлить шторм, поэтому вражеский флот не может возобновить полноценное дежурство. На рейде присутствуют два патрульных корабля, однако они не представляют угрозы обстрелов. Ракетоносители заведены в пункты базирования.