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Из Босфора не зашло ни одного судна в интересах РФ — сколько кораблей в Черном море

10 января 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из Босфора не зашло ни одного судна в интересах РФ — сколько кораблей в Черном море
Военные корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 10 января в Черном море продолжает бурлить шторм. В настоящее время большинство кораблей РФ заведено в пункты базирования, на дежурстве остаются патрульные катера. Ракетоносителей на рейде нет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море находятся 2 корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 6 судов, ни одно не направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 2 судов, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, на днях стало известно, что россияне опрокинули в Крым новый десантный корабль типа "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.

Также мы писали, что в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

В этом году в составе ВМС Украины можно будет увидеть первый корвет от Турции. В настоящее время экипаж проходит обучение, впрочем, местонахождение и применение будут держать в тайне.

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