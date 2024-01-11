В Средиземном море уменьшилось количество ракетоносителей РФ

Военные корабли в море. Фото: росСМИ

По состоянию на 11 января в Черном море несколько стих шторм, однако оккупанты не спешат восстанавливать полноценное дежурство флота. Сейчас на рейде остаются три корабля, два из которых — патрульные и держатся они у берегов Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 3 корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, среди которых 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 12 судов, 5 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 14 судов, 6 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал о первом успехе применения крылатой ракеты "Нептун". По его словам, это произошло не во время удара по крейсеру "Москва".

Также мы писали, что в Украине сейчас работают над модификацией противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", которая смогла потопить российский крейсер "Москва". Минобороны сотрудничает по этому вопросу с Министерством стратегических отраслей промышленности.