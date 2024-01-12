Северная часть Черного моря находится под контролем ВСУ, — Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Теперь враг значительно отступил к юго-восточной части, на севере же доминируют ВСУ.

Об этом в интервью французскому издательству Le Monde рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, РФ оставшаяся у них часть боеспособного флота переместила в Новороссийск и оккупированную Грузию.

"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии", — сказал главный разведчик страны.

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Кроме того, глава ГУР отметил, что такие результаты смогли сделать проход гражданских судов в порты более безопасными.

"Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски", — добавил Буданов.

Напомним, по состоянию на утро 12 января в Черном море продолжает бурлить непогода. Из-за этого РФ не может восстановить полноценное дежурство кораблей, на рейде остались только патрульные катера.

Также мы писали, что 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.