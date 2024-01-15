РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів" — скільки ракет загрожує

Бойові кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 15 січня у Чорному морі стих шторм і ворог поновив чергування кораблів. Наразі на бойовому чергуванні присутні носії "Калібрів", тож загроза обстрілів висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 10 кораблів, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 1 корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 12 суден, 1 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 3 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси.

Додамо, Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.