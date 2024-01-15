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РФ вывела в Черное море носители "Калибров" — сколько ракет грозит

15 января 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ вывела в Черное море носители "Калибров" — сколько ракет грозит
Боевые корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 15 января в Черном море стих шторм и враг возобновил дежурство кораблей. На боевом дежурстве присутствуют носители "Калибров", поэтому угроза обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море находятся 10 кораблей, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 12 судов, 1 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 3 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Одесса
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корабль
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