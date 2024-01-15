РФ вывела в Черное море носители "Калибров" — сколько ракет грозит

Боевые корабли в море. Фото: росСМИ

По состоянию на утро 15 января в Черном море стих шторм и враг возобновил дежурство кораблей. На боевом дежурстве присутствуют носители "Калибров", поэтому угроза обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 10 кораблей, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 12 судов, 1 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 3 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.