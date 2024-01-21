Российские корабли покидают Крым из-за атак Украины, — Дмитрий Плетенчук

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Российские военные корабли, базирующиеся в оккупированном Крыму, начали покидать причалы из-за постоянных атак со стороны Украины. Пока известно, что корабельный состав перемещают в Новороссийск, Туапсе, Сочи и даже в Очамчире.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Перемещение российских кораблей — это такая защитная реакция Черноморского флота РФ на удары по украинским дронам. После успешных атак на флот, захватчики выводят корабли из Крыма, чтобы избежать дальнейших повреждений", — отметил военный.

Он добавил, что хоть российские корабли пытаются найти безопасное место для базирования, но Украина не собирается останавливаться на достигнутом. ВСУ продолжат вести активную оборонную политику в Черном море.

Напомним, черноморский флот России не способен безопасно снаряжать свои ракетоносители "Калибрами" во временно оккупированном Севастополе. Причиной этому является нестабильная ситуация в Крыму из-за ударов украинских дронов.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

Добавим, что воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.