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РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

23 січня 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Підводний ракетоносій РФ. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі поступово закінчується тривала негода та шторм, які заважали окупантам відновити повноцінне бойове чергування. Наразі росіяни вивели на рейд додатковий підводний ракетоносій, що збільшило кількість "Калібрів". 

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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За інформацією військових, наразі у Чорному морі перебувають три ракетоносії — два надводних, які були на чергуванні зранку та один підводний, який росіяни вивели нещодавно. Загальний залп "Калібрів" становить 20 ракет. 

"Рівень ракетної небезпеки дуже високий. Сигнали повітряних тривог не ігноруємо!", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що з підводного човна ідентифікувати повітряну ціль набагато складніше. Через це час підльоту до берега скорочується до 2 хв.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі було оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації над Чорним морем. Моніторинги повідомляли про пуск ракети у напрямку Чорноморська. 

Також ми писали, що російські військові кораблі, які базуються в окупованому Криму, почали покидати причали через постійні атаки з боку України. Наразі відомо, що корабельний склад переміщують до Новоросійська, Туапсе, Сочі й навіть до Очамчире.

Додамо, систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

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Чорне море
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