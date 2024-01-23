РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
У Чорному морі поступово закінчується тривала негода та шторм, які заважали окупантам відновити повноцінне бойове чергування. Наразі росіяни вивели на рейд додатковий підводний ракетоносій, що збільшило кількість "Калібрів".
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Скільки "Калібрів" загрожує
За інформацією військових, наразі у Чорному морі перебувають три ракетоносії — два надводних, які були на чергуванні зранку та один підводний, який росіяни вивели нещодавно. Загальний залп "Калібрів" становить 20 ракет.
"Рівень ракетної небезпеки дуже високий. Сигнали повітряних тривог не ігноруємо!", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що з підводного човна ідентифікувати повітряну ціль набагато складніше. Через це час підльоту до берега скорочується до 2 хв.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі було оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації над Чорним морем. Моніторинги повідомляли про пуск ракети у напрямку Чорноморська.
Також ми писали, що російські військові кораблі, які базуються в окупованому Криму, почали покидати причали через постійні атаки з боку України. Наразі відомо, що корабельний склад переміщують до Новоросійська, Туапсе, Сочі й навіть до Очамчире.
Додамо, систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!