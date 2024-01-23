У напрямку Одеси зафіксовано ракету — оголошена повітряна тривога

Проліт ракети. Фото: росЗМІ

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про пуск ракети з Чорного моря. Радимо пройти до укриття.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Читайте також:



Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

"Жителі Одещини, не ігноруйте повітряну тривогу! Ракетна небезпека! Хутко рушайте в укриття!" — написав голова ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про напрямок

У Силах оборони півдня повідомляють про швидкісну ціль у напрямку Чорноморська. Також можливий РЕБ.

Оновлено 11:32. Попередньо у повітряному просторі чисто.

Де оголошена повітряна тривога

Наразі на півдні існує загроза для Одеської області. Також тривогу оголошено у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, ворог продовжує тиснути на цивільне населення, залишаючи значну кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Наразі на бойовому рейді присутні надводні ракетоносії, тож ризик обстрілів залишається високим.