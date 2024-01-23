В направлении Одессы зафиксирована ракета — объявлена воздушная тревога
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракеты из Черного моря. Советуем пройти к укрытию.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
"Жители Одесчины, не игнорируйте воздушную тревогу! Ракетная опасность! Быстро трогайтесь в укрытие!" , — написал глава ОВА Олег Кипер.
Что известно о направлении
В Силах обороны юга сообщают о скоростной цели в направлении Черноморска. Также возможен РЭБ.
Обновлено 11:32. Предварительно в воздушном пространстве чисто.
Где объявлена воздушная тревога
На юге существует угроза для Одесской области. Также тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, сегодня, 23 января, враг продолжает давить на гражданское население, оставляя значительное количество кораблей на дежурстве в Черном море. Сейчас на боевом рейде присутствуют надводные ракетоносители, поэтому риск обстрелов остается высоким.
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