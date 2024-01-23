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В направлении Одессы зафиксирована ракета — объявлена воздушная тревога

23 января 2024 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В направлении Одессы зафиксирована ракета — объявлена воздушная тревога
Пролет ракеты. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракеты из Черного моря. Советуем пройти к укрытию.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

"Жители Одесчины, не игнорируйте воздушную тревогу! Ракетная опасность! Быстро трогайтесь в укрытие!" , — написал глава ОВА Олег Кипер.

Что известно о направлении

В Силах обороны юга сообщают о скоростной цели в направлении Черноморска. Также возможен РЭБ.

Обновлено 11:32. Предварительно в воздушном пространстве чисто.

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской области. Также тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, сегодня, 23 января, враг продолжает давить на гражданское население, оставляя значительное количество кораблей на дежурстве в Черном море. Сейчас на боевом рейде присутствуют надводные ракетоносители, поэтому риск обстрелов остается высоким.

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