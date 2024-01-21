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В Одесі та області звучить повітряна тривога

21 січня 2024 12:54
оновлено: 13:14
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі та області звучить повітряна тривога
Запуск ракет.Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Повітряна тривога в Одесі та області звучить зараз, 21 січня. Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот

Оновлено: 13:12 відбій повітряної тривоги. 

Де оголошена повітряна тривога

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична – підійматися на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у Миколаївській області бійці ДСНС ліквідували пожежу, яка сталася через російську атаку. В ніч проти 21 січня Росія безпілотником атакувала один із населених пунктів Снігурівської громади.

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повітряна тривога

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