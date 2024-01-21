В Одессе и области звучит воздушная тревога

Запуск ракет. Фото: РосСМИ

Воздушная тревога в Одессе и области звучит сейчас 21 января. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот

Обновлено: 13:12 отбой воздушной тревоги.

Где объявлена воздушная тревога

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая – подниматься на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Николаевской области бойцы ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел из-за российской атаки. В ночь на 21 января Россия беспилотником атаковала один из населенных пунктов Снигиревской громады.