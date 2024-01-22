У Чорному морі збільшилася кількість кораблів РФ — скільки загрожує "Калібрів"

Запуск "Калібра" з моря. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 22 січня ворог залишає значну присутність у Чорному морі. На чергуванні зафіксовано носії "Калібрів", тож ризик обстрілів залишається високим.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 1 корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 12 суден, 4 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 6 суден, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, російські військові кораблі, які базуються в окупованому Криму, почали покидати причали через постійні атаки з боку України. Наразі відомо, що корабельний склад переміщують до Новоросійська, Туапсе, Сочі й навіть до Очамчире.

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

Додамо, що воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. В Росії досі тривають обговорення та непорозуміння стосовно того, чим та як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.