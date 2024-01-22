Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі збільшилася кількість кораблів РФ — скільки загрожує "Калібрів" arrow

У Чорному морі збільшилася кількість кораблів РФ — скільки загрожує "Калібрів"

22 січня 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі збільшилася кількість кораблів РФ — скільки загрожує "Калібрів"
Запуск "Калібра" з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 22 січня ворог залишає значну присутність у Чорному морі. На чергуванні зафіксовано носії "Калібрів", тож ризик обстрілів залишається високим. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі перебувають 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 1 корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 12 суден, 4 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 6 суден, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, російські військові кораблі, які базуються в окупованому Криму, почали покидати причали через постійні атаки з боку України. Наразі відомо, що корабельний склад переміщують до Новоросійська, Туапсе, Сочі й навіть до Очамчире.

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

Додамо, що воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. В Росії досі тривають обговорення та непорозуміння стосовно того, чим та як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.

Одеса
війна
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі