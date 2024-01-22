В Черном море увеличилось количество кораблей РФ — сколько грозит "Калибров"

Запуск "Калибра" с моря. Фото: росСМИ

На утро 22 января враг оставляет значительное присутствие в Черном море. На дежурстве зафиксированы носители "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 12 судов, 4 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 6 судов, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, российские военные корабли, базирующиеся в оккупированном Крыму, начали покидать причалы из-за постоянных атак со стороны Украины. Пока известно, что корабельный состав перемещают в Новороссийск, Туапсе, Сочи и даже в Очамчире.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

Добавим, что воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.