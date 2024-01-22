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В Черном море увеличилось количество кораблей РФ — сколько грозит "Калибров"

22 января 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море увеличилось количество кораблей РФ — сколько грозит "Калибров"
Запуск "Калибра" с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На утро 22 января враг оставляет значительное присутствие в Черном море. На дежурстве зафиксированы носители "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море находятся 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 12 судов, 4 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 6 судов, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, российские военные корабли, базирующиеся в оккупированном Крыму, начали покидать причалы из-за постоянных атак со стороны Украины. Пока известно, что корабельный состав перемещают в Новороссийск, Туапсе, Сочи и даже в Очамчире.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

Добавим, что воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.

Одесса
война
ВМС
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корабль
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Азовское море
ракеты

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