В Черном море увеличилось количество кораблей РФ — сколько грозит "Калибров"
На утро 22 января враг оставляет значительное присутствие в Черном море. На дежурстве зафиксированы носители "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном море находятся 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 1 корабль.
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 12 судов, 4 направлялось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 6 судов, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, российские военные корабли, базирующиеся в оккупированном Крыму, начали покидать причалы из-за постоянных атак со стороны Украины. Пока известно, что корабельный состав перемещают в Новороссийск, Туапсе, Сочи и даже в Очамчире.
Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.
Добавим, что воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.
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