У Чорному морі збільшилася кількість "Калібрів"

Запуск ракет з моря. Фото: росЗМІ

У ніч проти 18 січня ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. Наразі кількість "Калібрів" у Чорному морі зросла вдвічі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 1 корабель.

"Ракетоносіїв стало вдвічі більше, понад місяць ми не спостерігали такої присутності. Два ракетоносії надводні — це фрегат "Адмірал Макаров" і малий ракетний корабель. Зважаючи на більш помірну морську погоду, ворог може застосувати та такий вид озброєння", — розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 4 судно, 3 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 5 судно, 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що у Чорне море вийшов російський "Буян-М". За його словами, він є ракетоносієм.

Також ми писали, що раніше Сергій Братчук заявив, що ворожі Су-30, які базуються на аеродромі "Саки", загрожують південним областям України. Тому удари ЗСУ по ворожих обʼєктах в Криму продовжуватимуться.