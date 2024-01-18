Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі збільшилася кількість "Калібрів" arrow

У Чорному морі збільшилася кількість "Калібрів"

18 січня 2024 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі збільшилася кількість "Калібрів"
Запуск ракет з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 18 січня ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. Наразі кількість "Калібрів" у Чорному морі зросла вдвічі. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі перебувають 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 1 корабель.

"Ракетоносіїв стало вдвічі більше, понад місяць ми не спостерігали такої присутності. Два ракетоносії надводні — це фрегат "Адмірал Макаров" і малий ракетний корабель. Зважаючи на більш помірну морську погоду, ворог може застосувати та такий вид озброєння", — розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 4 судно, 3 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 5 судно, 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що у Чорне море вийшов російський "Буян-М". За його словами, він є ракетоносієм. 

Також ми писали, що раніше Сергій Братчук заявив, що ворожі Су-30, які базуються на аеродромі "Саки", загрожують південним областям України. Тому удари ЗСУ по ворожих обʼєктах в Криму продовжуватимуться. 

Одеса
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі