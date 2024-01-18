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Братчук розповів про загрозу ракетоносія "Буян-М", який вийшов в Чорне море

18 січня 2024 09:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Братчук розповів про загрозу ракетоносія "Буян-М", який вийшов в Чорне море
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що у Чорне море вийшов російський "Буян-М". За його словами, він є ракетоносієм. 

Про це він заявив в ефірі телемарафони "Єдині новини".

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Братчук наголосив, що на борту корабля може перебувати вісім "Калібрів".

"Він не є чимось надзвичайним у складі чорноморського флоту, але це бойова одиниця і реальна загроза. Тому до цього треба ставитися серйозно і реагувати на сигнали повітряної тривоги", — зазначив він.

Що відомо про корабель "Буян-М"

Видання "Факти" повідомляло, що "Буян-М" є носієм крилатих ракет, якими армія РФ атакує українські міста. Загалом Росія має тільки дев'ять таких кораблів. 

"Судно належить до серії багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів (МРК) РФ третього рангу малої водотоннажності з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка — море". Офіційне призначення таких суден — "охорона й захист економічної зони країни у внутрішніх морських басейнах"", — йдеться у матеріалі.

Крім того, корабель оснащений установкою вертикального пуску ЗС14, яка має вісім крилатих ракет "Онікс" і "Калібр". За допомогою таких характеристик Росія може завдавати ударів на відстань до 1500 кілометрів. 

Також судно має артилерійську техніку та кулемети. 

Нагадаємо, раніше Сергій Братчук заявив, що ворожі Су-30, які базуються на аеродромі "Саки", загрожують південним областям України. Тому удари ЗСУ по ворожих обʼєктах в Криму продовжуватимуться. 

Одеса
Чорне море
корабель
Сергій Братчук
ракети
війна в Україні

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