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ФСБ у Придністров'ї готують диверсійно-розвідувальні групи РФ, — Братчук

30 грудня 2023 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
ФСБ у Придністров'ї готують диверсійно-розвідувальні групи РФ, — Братчук
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Медіацентр Україна
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Для прориву на південному напрямку спецслужби Росії ймовірно готують диверсійно-розвідувальні групи. ДРГ можуть бути сформовані тимчасово окупованій території Молдови, так званому ПМР. 

Про це в ефірі Київ24 заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук

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"Зрозуміло, що там є відповідні угрупування. Відповідні підготовчі моменти. Місцеві ФСБ працюють над тим, щоб ці групи готувати. І можливо є там плани для того, щоб використати їх на цьому напрямку", — сказав військовий. 

За його словами Україна готова до такого сценарію. Кордони захищені й в будь-який момент військові готові дати відсіч. 

Нагадаємо, українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищили групу ворожої ДРГ, коли та намагалася форсувати Дніпро.

Також ми повідомляли, що в окупованій частині Молдови, так званому Придністров’ї, росіяни провели військові навчання. Відомо, що захід відбувся без узгодження з Кишиневом. Очевидці повідомили, що чули постріли. Пізніше голова делегації Молдови у Єдиній контрольній комісії Серджіу Головач офіційно підтвердив цю інформацію місцевим ЗМІ. Дії тривали близько 40 хвилин. 

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