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Імітували напад на блокпост — РФ провела навчання в окупованому Придністров’ї

23 грудня 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Імітували напад на блокпост — РФ провела навчання в окупованому Придністров’ї
Блокпост в ПМР. Фото: місцеві ЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В окупованій частині Молдови, так званому Придністров’ї, росіяни провели військові навчання. Відомо, що захід відбувся без узгодження з Кишиневом. 

Про це повідомляють молдавські ЗМІ

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Військові навчання у Придністров’ї

Військові навчання у так званому Придністров’ї відбулися сьогодні вранці. Очевидці повідомили, що чули постріли. Пізніше голова делегації Молдови у Єдиній контрольній комісії Серджіу Головач офіційно підтвердив цю інформацію місцевим ЗМІ. За його словами, окрім неоголошеного тренування, в ході якого було інсценовано напад на пост біля села Гиска, аналогічне тренування було проведено і на іншій локації – біля Дубоссарської ГЕС у селі Коржова. В обох випадках дії тривали близько 40 хвилин. 

Зазначимо, що тренування проходили без узгодження з Молдовою, тому бюро реінтеграції країни вже підтвердило, що порушення цього питання буде висвітлено на наступному засіданні контрольної комісії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Молдова оголосила про проведення військових навчань поблизу окупованого росіянами Придністров’я. Заходи заплановані з 17 по 22 грудня, вони проходитимуть в Навчальному центрі Бульбоака. 

Також ми повідомляли, що в Одесі винесли вирок спецпризначенцю російських спецслужб, який хотів завербувати працівників СБУ. Відомо, що чоловік працював на ФСБ з території так званої Придністровської республіки.

Додамо, в Одесі затримали чоловіка, який намагався вивезти ухилянтів від призову за кордон. Планував горе-бізнесмен виїхати з "клієнтами" до невизнаного Придністров'я.

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