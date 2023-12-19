15 років за державну зраду — в Одесі засудили агента ФСБ

Правоохоронці затримали чоловіка. Фото: СБУ

В Одесі винесли вирок спецпризначенцю російських спецслужб, який хотів завербувати працівників СБУ. Відомо, що чоловік працював на ФСБ з території так званої Придністровської республіки.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Читайте також:

Деталі затримання

Чоловік з позивним "Скіф" формував власну мережу інформаторів на території Одеської області. До складу ворожої групи він намагався залучити місцевих представників силових відомств. За задумом ФСБ вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України.

Паспорт громадянина ПМР. Фото: СБУ

На початку жовтня фахівці СБУ виманили чоловіка з ПМР до Одеської області під приводом вербування свого працівника. Тоді й вдалося його затримати.

Під час слідства встановили, що засудженим є місцевий житель, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої "ПМР". Пізніше у складі російського спецназу "Едельвейс" воював у Дагестані та Чечні.

Який вирок виніс суд

Наразі відомо, що чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він отримав 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали інформатора російських спецслужб, який передавав дані про розміщення ЗСУ на півдні. Зокрема, зрадник шпигував за аеродромами.

Також ми писали, що в Одесі за ґрати відправили державного зрадника, який співпрацював з ворогом. Чоловік передавав окупантам дані про військові аеродроми та полігони в Одеській області.